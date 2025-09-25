Премьер Южной Кореи не исключил контакты между Трампом и Ким Чен Ыном

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Южной Корее 31 октября - 1 ноября, может стать площадкой для диалога между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение высказал премьер-министр Республики Корея Ким Мин Сок в интервью Bloomberg TV.

"Они оба (Ким Чен Ын и Трамп - прим. ТАСС) сейчас позитивно оценивают отношения между двумя странами. Что-то непредвиденное может произойти всегда, поэтому я считаю, что вероятность [контактов] исключать не стоит", - сказал премьер в ответ на вопрос журналиста о возможном диалоге между лидерами КНДР и США на полях саммита АТЭС.

При этом премьер добавил, что пока нет никаких признаков того, что Пхеньян готов изменить свою позицию.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что общение с нынешним президентом США Дональдом Трампом оставило "хорошие воспоминания" о Трампе. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. По итогам встречи Трампа и Ким Чен Ына был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына на границе с Республикой Корея.

Саммит АТЭС под председательством Республики Корея пройдет 31 октября - 1 ноября в городе Кёнджу. Посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев ранее сообщил ТАСС, что Республика Корея в качестве организатора саммита АТЭС в этом году направила приглашение на имя президента РФ Владимира Путина. Москва примет решение об уровне делегации позднее.