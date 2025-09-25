Умерла советская актриса Нина Дони

В возрасте 89 лет ушла из жизни советская и молдавская актриса Нина Дони. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского театра «Лучафэрул».

Артистка наиболее известна по ролям в сериале «Радости земные» и спектаклях «Полевые цветы» и «Женитьба». Ее творчество оставило заметный след в театральной и телеиндустрии Молдавии и СССР.

«Мы всем сердцем и мыслями с ее семьей, близкими и друзьями, которым выражаем наши искренние соболезнования», — отметили в театре.

Нина Дони родилась 9 мая 1936 года в Молдавии. Она окончила училище имени Б.Щукина в Москве, после чего вернулась на родину для работы в театре. Позднее вместе с коллегами актриса основала Республиканский театр «Лучафэрул», который стал центром культурной жизни Кишинева.