Эрдоган пошутил над Макроном на встрече в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошутил над французским коллегой Эммануэлем Макроном на встрече в штаб-квартире ООН. Об этом сообщил журналист Рагип Сойлу в соцсети X. Во время приветствия в Нью-Йорке политики поинтересовались друг у друга, как дела. Макрон ответил, что он «доволен».

«Значит, бывают времена, когда у него все хорошо», — заметил Эрдоган в беседе с коллегой.

Ранее в Нью-Йорке полиция остановила Эммануэля Макрона из-за ожидания проезда кортежа президента США Дональда Трампа, пишет 360.ru.