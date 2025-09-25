Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен вела прямые переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, добиваясь от него увеличения давления на Российскую Федерацию, пишет Politico, ссылаясь на источники.

В материале речь идет о том, что теперь два лидера регулярно общаются. «Трамп осыпает фон дер Ляйен комплиментами, такими как "фантастическая" и "потрясающая", и европейские дипломаты считают, что их взаимное расположение играет свою роль в ухудшении позиции Трампа в отношении Путина», — поделились подробностями авторы публикации.

При этом в ЕС допускают, что хозяин Белого дома может в любой момент снова изменить позицию в отношении России, действуя в собственных интересах. По мнению одного из чиновников Евросоюза, Трамп все равно будет делать то, что хочет.

Фон дер Ляйен попала в очередной скандал

В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для участия в работе 80-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. Также "на полях" мероприятия он успел встретиться с хозяином Белого дома, центральной темой разговора с которым стал конфликт между Россией и Украиной.

Во вторник Трамп выразил мнение, что Украина при поддержке Европейского союза и финансовой помощи Североатлантического альянса в состоянии завоевать все земли, которые были утрачены.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что президент США сделал новые заявления по Украине под влиянием видения главы киевского режима.