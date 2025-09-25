Цукерберг пытался воспользоваться конфликтом Трампа и Маска

Глава Meta* (компания признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг стремится к сближению с президентом США Дональдом Трампом с тех пор, как резко ухудшились его отношения с американским бизнесменом Илоном Маском. Об этом пишет Financial Times.

Ранее Маск публично раскритиковал программный законопроект Трампа под названием «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill). Трамп в свою очередь заявил, что во многом помогал Маску, но теперь «очень разочарован» в нем. В ответ Маск сказал, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах, и намекнул, что тот может быть замешан в скандальном деле обвиненного в сексуальной эксплуатации детей финансиста Джеффри Эпштейна. Летние ссоры бизнесмена и главы администрации США привели к падению акций Tesla.

При этом инсайдеры отмечают, что руководители Meta* и OpenAI Марк Цукерберг и Сэм Альтман решили воспользоваться этой ситуацией и сблизиться с президентом США.

«Цукерберг и Альтман в этом году посетили Белый дом около полудюжины раз и не скупились на похвалы в адрес администрации Трампа. В частном порядке они обращались в Белый дом за поддержкой в расширении коммерческих возможностей и преодолении бюрократических препятствий при создании своих ИИ-империй», — пояснили осведомленные источники.

На недавнем ужине в Белом доме с участием технологических миллиардеров Марк Цукерберг сидел справа от Дональда Трампа, а Сэм Альтман напротив. При этом Альтман, который в 2016 году писал, что победа Трампа на выборах «кажется ему худшим, что могло случиться в его жизни», в этом году отправился с президентом в Саудовскую Аравию и присоединился к его государственному визиту в Великобританию.

Год назад Трамп пригрозил пожизненно посадить Цукерберга в тюрьму, если тот будет препятствовать его президентской кампании. А сейчас Meta и OpenAI включены в список одобренных правительством США поставщиков ИИ и сняли ограничения на использование военными их технологий искусственного интеллекта, отмечает издание.

Также Цукерберг пообещал инвестировать в США не менее 600 миллиардов долларов до 2028 года, что позволило Трампу заявить об успехе своей администрации в укреплении корпоративного превосходства США над Китаем.

Однако инсайдеры уверены, что Альтман и Цукерберг могут изменить свои приоритеты, если поменяется политическая ситуация и к власти придут демократы.

«Если [губернатор Калифорнии от Демократической партии] Гэвин Ньюсом станет следующим президентом, угадайте, кто будет стоять рядом с ним и говорить: «Ты величайший человек со времен появления нарезанного хлеба»?», — заметил один из источников издания.

Напомним, что президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск публично помирились во время церемонии прощания с консервативным активистом Чарли Кирком, которая прошла 21 сентября. Они пожали друг другу руки и сели рядом за пуленепробиваемым стеклом. После чего Маск опубликовал в социальных сетях фотографию своей встречи с Трампом и подписал ее: «За Чарли».

*Компания признана в России экстремистской и запрещена.