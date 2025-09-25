Страна ЕС столкнулась с опасным заболеванием

В районе Альбервиля на Юго-Востоке Франции зарегистрировали 45 подтвержденных случаев легионеллеза. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на Agence France Press.

Восемь человек находятся в реанимации, еще один пациент скончался. Кроме того, еще несколько подозрительных случаев проверяются медиками. Власти начали расследование, чтобы установить источник заражения, однако пока конкретные версии не рассматриваются.

Легионеллез — острое инфекционное заболевание. Оно протекает с выраженной лихорадкой, интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения. Возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности. Возбудитель может существовать в воде или почве, а основные пути передачи — воздушно-капельный и воздушно-пылевой.

Как пандемия COVID-19 изменила карьеру россиян: пять реальных историй

В июле вспышка легионеллеза произошла в Нью-Йорке. Тогда заразились 22 человека, один из них скончался.