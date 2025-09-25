В Вильнюсе не будут сносить установленный в советское время памятный камень

Власти Вильнюса приняли решение не демонтировать памятный камень, установленный в советское время на Кафедральной площади, посвященный 650-летию основания литовской столицы. Об этом сообщил портал Delfi.

© Darya Ostrenko/iStock.com

По его информации, Вильнюсский городской совет не одобрил соответствующее предложение комиссии по исторической памяти, для его принятия не хватило трех голосов.

"Вопрос о демонтаже камня комиссия рассматривала по предложению одного активного жителя Вильнюса, который все время писал об этом камне, что на нем словно выбиты даты рождения и смерти города, почему он стоит на площади", - отметила представитель горсовета Рута Матонене.

В июне комиссия столичной мэрии по исторической памяти предложила убрать памятный камень с Кафедральной площади. Председатель комиссии Камиле Шерайте-Гогелене утверждала, что "принятое в советское время решение как-то обозначить 650-летие Вильнюса не очень актуально".