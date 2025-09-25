СМИ: Польша была готова дать убежище подорвавшему "Северные потоки"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский был готов предоставить убежище и наградить орденом украинца Владимира Ж., подозреваемого властями ФРГ в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" и бежавшего на Украину из Польши в июле 2024 года после выдачи на него Берлином ордера на арест. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на польские источники.

Утверждается, что Сикорский неоднократно высказывал эту идею в непубличных беседах. Как отмечает издание, Варшава не считает вину Владимира Ж. доказанной, поскольку он числился "одним из подозреваемых".

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины.

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда". Один из подозреваемых, инструктор по дайвингу Владимир Ж., бежал из Польши на Украину в автомобиле украинского военного атташе в Варшаве в июле 2024 года после того, как германские власти выдали ордер на его арест. Как объяснила это польская прокуратура, имя разыскиваемого не было добавлено в базу, которой пользуется погранслужба, что позволило украинцу беспрепятственно покинуть страну.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.