Нетаньяху вновь исключил создание палестинского государства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не допустит создания палестинского государства.

Соответствующее заявление он сделал перед вылетом в США, где, по его словам, он выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также встретится в Вашингтоне с американским президентом Дональдом Трампом.

"Я отправляюсь на Генеральную Ассамблею ООН и в Вашингтон. В ООН я расскажу нашу правду - правду граждан Израиля, правду израильских солдат, правду нашего государства. Я осужу тех лидеров, которые вместо того чтобы осудить убийц, насильников и тех, кто сжигает детей, хотят создать им государство в самом сердце Израиля. Этого не будет", - заявил премьер, видео выступления которого у трапа самолета распространила его канцелярия. "В Вашингтоне я встречусь в четвертый раз с президентом Трампом и обсужу с ним огромные возможности, которые открылись благодаря нашим победам, а также необходимость достижения целей войны путем возвращения всех наших заложников [из сектора Газа] и разгрома ХАМАС", - добавил израильский премьер.

Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Кроме того, 21 сентября Палестину признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинского, так и для израильского народов.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана, заявив ее целью уничтожение ядерной и ракетной программ Тегерана. В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что США провели успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта. Нетаньяху в свою очередь сообщил, что удары США наносились в тесной координации с Израилем, назвал это решение историческим и поблагодарил Трампа за этот шаг.