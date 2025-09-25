Раскрыт главный провал США

Израильский политолог Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Вальдман-Line» отметил, что США продолжают придерживаться политики глобальной гегемонии.

Однако уже сегодня в мире существует множество стран, которые способны бросить вызов американскому доминированию, сообщает ИА DEITA.RU.

Кедми подчеркнул, что Америка пытается создать иллюзию своей прежней мощи и влияния, аналогичные тем, что были 80 лет назад. Он напомнил, что с 1945 года ситуация значительно изменилась: тогда более половины мировой экономики приходилось на США, а сейчас это далеко не так. Богатство Запада во многом зависит от финансовых и технологических сфер, которые сегодня подвержены рискам резкого падения.

Последние события демонстрируют это: например, недавно небольшая китайская компания выпустила нейросеть, ценовая на которую значительно ниже американских аналогов. В результате акции ведущих западных компаний потеряли около 1,5 триллионов долларов всего за один день.

Нынешняя мировая экономика уже иная – значительная её часть может рухнуть в один момент, что приведет к экономическому кризису, сравнимому с кризисом 1929 года. По словам Кедми, такой сценарий уже реализуется, и мы живем в мире, где риски разрушения системы гораздо выше, чем принято считать.

Эксперт отметил, что сегодня центр силы многополярен и гораздо разнообразнее, чем считают в США. Помимо Китая, его промышленность в два раза превосходит американскую, есть Россия, способная нанести США серьезный военный удар, а также Индия, Южная Африка, Индонезия и другие быстро развивающиеся страны.

Всё это ставит под вопрос как сохраняемый на Ялтинской конференции мировой порядок, так и амбиции США по установлению абсолютного глобального господства, заключил политолог.