Пашинян посетит Россию с официальным визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

«25 сентября премьер-министр [Армении Никол Пашинян] в Москве примет участие в международном форуме «Мировая атомная неделя», — говорится в сообщении.

16 июля Пашинян заявил, что выход Армении из ОДКБ вероятнее заморозки участия в объединении. При этом премьер Армении отметил, что имеет прозрачные и искренние отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В январе министр обороны республики Сурен Папикян сказал, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто не принимает никакого участия в ОДКБ, но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.