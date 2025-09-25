Милитаризация Молдавии нарушает конституцию страны и может привести к украинскому сценарию. Об этом заявила РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер.

В конституции Молдавии закреплено, что республика является нейтральным государством. Однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального партнерства. Также при президенте Санду республика неоднократно проводила учения с участием западных военных. А в стратегии обороны Молдавии, принятой парламентом в конце 2024 года, угрозой назван российский контингент в Приднестровье и предполагается увеличение доли военных расходов до 1% ВВП к 2030 году.

Однако, по мнению депутата от оппозиционного блока «Победа» Марины Таубер, Молдавия не нуждается в вооружении от ЕС, так как милитаризация нарушает конституцию страны.

«То есть мы прекрасно понимаем, что такие действия могут, не дай бог, привести к тому, что Молдова станет Украиной номер два. Мы категорически против вооружения и всех этих закупок, потому что стране они не нужны», - заявила Таубер.

Она отметила, что блок «Победа» не раз призывал тратить деньги на здравоохранение, на образование, на социальную сферу.

«А вот это вот все вооружение и агрессия, которая транслируется со стороны Майи Санду, оно естественно служит и определенной провокацией в адрес Российской Федерации», - уверена она.

Напомним, что 28 сентября в Молдавии должны пройти парламентские выборы. При этом Центральная избирательная комиссия страны отказала в регистрации на выборах оппозиционному блоку «Победа». Представители ЦИК объяснили свое решение тем, что входящие в блок партии не предоставили необходимых документов.