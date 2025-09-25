В Европе высказались об ограничениях в отношении российских туристов

Евросоюз (ЕС) не планирует вводить официальные ограничения в отношении российских туристов. Об этом сообщает портал EUObserver со ссылкой на дипломатов.

Собеседники издания отметили, что путешественники из России могут продолжать посещать Европу, несмотря на планируемые санкции, касающиеся туристического сектора. Однако один из дипломатов рассказал, что к концу 2025 года Еврокомиссия (ЕК) планирует опубликовать новую «стратегию» в отношении россиян, приезжающих в ЕС. Отмечается, что это будет «более мягкий, необязательный документ».

Ранее сообщалось, что ЕК решила не включать в проект нового пакета антироссийских санкций ограничения на выдачу шенгенской визы. Его планировалось озвучить 16 сентября, но в итоге выяснилось, что представление отложено.