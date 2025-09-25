В ЕС задумали новые туристические санкции, но не против россиян

Дипломаты ЕС заявили, что российские туристы смогут по-прежнему приезжать в Евросоюз, несмотря на усиление санкций в туристическом секторе. Об этом сообщает EUobserver.

В 2024 году более 540 тысяч россиян посетили страны ЕС по сравнению с 517-ю тысячами в 2023-м и более чем четырьмя миллионами за год до начала украинского кризиса. Страны Северной Европы, Балтии, Чехия и Польша призвали к более строгим ограничениям для россиян «по соображениям безопасности и в качестве формы культурного бойкота».

Однако предложение Еврокомиссии (ЕК) в рамках 19-го пакета санкций касается не россиян, а граждан ЕС, которые хотели бы отправиться в Россию. В проекте санкций, с которым ознакомился EUobserver, предлагается запретить оказание услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью в России.

В документе говорится, что эта мера направлена на «сокращение доходов, которые Россия получает от таких услуг, и на сдерживание несущественных поездок в Россию и отдыха в стране». В ЕК также заявили о «повышенном риске» задержаний и арестов граждан Евросоюза.

В то же время комиссия планирует до конца 2025 года опубликовать новую «стратегию» в отношении российских туристов, приезжающих в ЕС. По словам одного из дипломатов ЕС, это, скорее всего, будет «более мягкий, необязательный документ» по сравнению с пакетами санкций.

Второй дипломат заявил, что предложение против туризма в России может потерпеть неудачу из-за «противников [культурных запретов] и тех, кто считает его слишком слабым».

Бывший чиновник НАТО Джейми Ши заявил, что одним из вариантов было введение туристического налога для россиян. По его словам, богатые россияне, как правило, дольше остаются в ЕС, поэтому налог мог бы быть прогрессивным: к примеру, от 500 евро за двухнедельное пребывание до нескольких тысяч за поездку на месяц. Ши сказал, что вырученные средства предлагалось передать Киеву.

Ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия хочет ввести более строгие рекомендации для органов, выдающих визы, поскольку россияне начали чаще приезжать в ЕС. Правительство Германии также выступило за ужесточение визового режима для россиян. СМИ писали, что Берлин призывает к «полной реализации рекомендаций, опубликованных Еврокомиссией в 2022 году».