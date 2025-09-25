Пока вы спали: планы США на случай шатдауна и новая уловка мошенников

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Белый дом распорядился наметить массовые увольнения на случай шатдауна

Административно-бюджетное управление Белого дома потребовало от федеральных ведомств подготовить планы массовых увольнений на случай наступления шатдауна 1 октября, включая закрытие программ, не соответствующих приоритетам президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

В отличие от предыдущих случаев, когда сотрудники отправлялись в неоплачиваемые отпуска, теперь предполагаются именно сокращения штата и ликвидация рабочих мест как инструмент давления на Конгресс.

При этом финансирование ключевых программ, таких как социальное страхование, медицинская помощь и оборона, продолжится несмотря на возможный шатдаун.

Мошенники стали выманивать коды от "Госуслуг" под видом работников библиотек

Мошенники начали использовать двухэтапную схему обмана студентов-первокурсников, выдавая себя за сотрудников университетских библиотек и выманивая коды от портала "Госуслуги". Об этом сообщает ТАСС.

После получения кодов злоумышленники угрожают жертвам, утверждая, что террористы пытаются оформить на них кредиты, и заставляют переводить деньги, якобы для защиты родных от финансовых потерь.

Жертвы переводят средства через банкоматы или курьерам, поддавшись на уловки мошенников.

Пенсионеры смогут выбрать форму социальных услуг до 1 октября

Пенсионерам предоставлена возможность до 1 октября выбрать форму получения социальных услуг — в натуральном виде или в денежной компенсации. Об этом сообщает ТАСС.

При этом полная денежная выплата за отказ от услуг составляет сейчас 1728 рублей в месяц и индексируется правительством с учётом инфляции.

Заявление с указанием предпочтительного способа можно подать через портал «Госуслуги», в отделениях Соцфонда или МФЦ, при этом выбранный вариант будет действовать с начала следующего года до подачи нового обращения.

Кимаковский: ВС РФ взяли Северск в огневой мешок

Российские войска окружили Северск, взяв город в огневой мешок, сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, силы ДНР обошли Северск с севера, юга и запада, ведутся интенсивные боевые действия.

Украинское командование пытается перебрасывать резервы на этот участок фронта для удержания позиции.

Картаполов: Европа пытается скрытно разместить вооружения на границе с Россией

Европейские страны готовят скрытное размещение авиации и средств ПВО на границе с Россией, при этом уже зафиксировано перемещение самолетов из Великобритании и Франции. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, данные действия происходят под прикрытием заявлений о якобы нарушениях российской стороной воздушного пространства.

Депутат также выразил мнение, что с европейскими лидерами бессмысленно вести диалог.