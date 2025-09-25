Фон дер Ляйен попала в очередной скандал

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз оказалась в центре скандала из-за текстовых сообщений президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Об этом заявила венгерский евродепутат Кинга Гал, являющаяся заместителем лидера фракции "Патриоты Европы".

"Европейский омбудсмен начал расследование ее [главы ЕК] переписки с президентом Макроном по поводу сделки ЕС с "Mercosur". Как и в случае со скандалом вокруг Pfizer, эти сообщения тоже пропали", - написала она в X.

Гал отметила отсутствие прозрачности в работе Еврокомиссии и призвала к транспарентности в институтах Евросоюза.

«Унижение»: Урсула фон дер Ляйен продала Европу Америке

10 июля на сессии Европарламента в Страсбурге впервые за 25 лет состоялось голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен в связи с обвинениями в коррупции при закупках вакцин от COVID-19. Вотум, однако, был отклонен. Против него выступили 360 депутатов из 553 участвовавших в голосовании, поддержали его 175 парламентариев, 18 воздержались.