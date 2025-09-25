Фон дер Ляйен попала в очередной скандал

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз оказалась в центре скандала из-за текстовых сообщений президенту Франции Эмманюэлю Макрону.
Об этом заявила венгерский евродепутат Кинга Гал, являющаяся заместителем лидера фракции "Патриоты Европы".
Гал отметила отсутствие прозрачности в работе Еврокомиссии и призвала к транспарентности в институтах Евросоюза.
«Унижение»: Урсула фон дер Ляйен продала Европу Америке
10 июля на сессии Европарламента в Страсбурге впервые за 25 лет состоялось голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен в связи с обвинениями в коррупции при закупках вакцин от COVID-19. Вотум, однако, был отклонен. Против него выступили 360 депутатов из 553 участвовавших в голосовании, поддержали его 175 парламентариев, 18 воздержались.