Журналисты засняли ссору Трампа с женой после ГА ООН

Журналисты засняли предполагаемую ссору президента США Дональда Трампа с женой в президентском вертолете Marine One после Генассамблеи ООН. Об этом пишет газета Daily Mail.

«Дональда и Меланию Трамп застали за неловким разговором на борту Marine One: президент грозил пальцем своей жене, а первая леди качала головой», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, видео было снято в среду вечером, когда пара возвращалась с Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Супруга Зеленского раскрыла подробности встречи с Меланией Трамп

С президентом США Дональдом Трампом во время визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке произошли «три очень зловещих события»: эскалатор, на котором он поднимался с супругой Меланией, неожиданно остановился; телесуфлер не заработал, а звук во время его выступления на Генассамблее пропал. Трамп потребовал расследовать инциденты, назвав их тройным саботажем.