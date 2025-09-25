Раскрыта реакция КНР на давление США по поставкам российских энергоносителей

В КНР заявили, что давление США не повлияет на энергоконтракты с Россией

RT на русском

Постпредство Китая при Всемирной торговой организации заявило, что попытки американских властей вынудить Пекин отказаться от закупки российских энергоносителей не повлияют на контракты.

© Global Look Press

Об этом пишет РИА Новости.

«Нет, я так не думаю», — сказала поверенная в делах постпредства КНР Ли Ихонг, когда у неё спросили, повлияет ли позиция США на контракты.

Ранее Россия и КНР в Пекине подписали более 20 документов о сотрудничестве. Речь идёт о соглашениях в области энергетики, аэрокосмической отрасли, искусственного интеллекта, сельского хозяйства, инспекции и карантина, здравоохранения, научных исследований, образования и СМИ.