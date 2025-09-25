Раскрыта реакция КНР на давление США по поставкам российских энергоносителей

Постпредство Китая при Всемирной торговой организации заявило, что попытки американских властей вынудить Пекин отказаться от закупки российских энергоносителей не повлияют на контракты.

Об этом пишет РИА Новости.

«Нет, я так не думаю», — сказала поверенная в делах постпредства КНР Ли Ихонг, когда у неё спросили, повлияет ли позиция США на контракты.

Ранее Россия и КНР в Пекине подписали более 20 документов о сотрудничестве. Речь идёт о соглашениях в области энергетики, аэрокосмической отрасли, искусственного интеллекта, сельского хозяйства, инспекции и карантина, здравоохранения, научных исследований, образования и СМИ.