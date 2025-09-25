Украине необходимо освободиться от режима лидера страны Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети Х.

«Зеленский — террорист. Вся его команда — это террористический режим, осуществляющий геноцид против украинского народа и разрушающий нашу страну», — отметил он.

По словам Дмитрука, украинцы должны освободить государство от Зеленского, чтобы дать народу шанс выжить.

Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта прошлого года. Однако в итоге их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что выборы в стране могут быть проведены в случае прекращения огня.

В свою очередь, американские СМИ писали, что украинцы не желают видеть Зеленского президентом Украины. «Будущим» главой государства мог бы стать бывший главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный, высказали мнение журналисты.