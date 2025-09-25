Харрис рассказала об обидном прозвище Меркель

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис написала в мемуарах «107 дней», что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала ей о своем обидном прозвище, которое ей дали мужчины-однопартийцы.

Это было во время последней поездки политика в Америку в качестве канцлера Германии в 2021 году. В конце встречи с Харрис она поделилась советом как женщина, которая смогла возглавить правительство в своей стране.

— Меркель рассказала, насколько тяжелым был ее путь в политике как женщины из Восточной Германии, когда в ее партии доминировали западногерманские мужчины. Когда стало понятно, насколько она сильна, нападки на нее стали личными и подлыми, — написала в книге бывший вице-президент США.

По словам Меркель, однопартийцы дали ей обидное прозвище, она произнесла некое слово на немецком языке. Переводчик пояснил, что это название «очень уродливой птицы».

— Раньше они дразнили меня этой уродливой птицей. И поначалу мне было очень больно. Никогда не позволяй им довести тебя до слез, — вспомнила Харрис слова экс-канцлера ФРГ, передает РБК.

Камала Харрис в мемуарах рассказала о президентских выборах 2024 года, в рамках которых была вынуждена сменить бывшего президента США Джо Байдена за 107 дней до голосования.