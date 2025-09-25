Трамп направил письмо генсеку ООН в связи с «саботажем» во время его визита в ГА

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что направляет письмо генсеку ООН в связи с «саботажем» во время его визита на Генассамблею.

«Это не было совпадением — это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я направляю копию этого письма генеральному секретарю и требую немедленного расследования», — заявил он в Truth Social.

Вчера президент США по пути на выступление в штаб-квартире ООН столкнулся с тем, что под ним остановился эскалатор. Спецслужбы начали расследование по этому поводу.

Белый дом призвал ООН проверить инцидент с отключением эскалатора с Трампом.

Экс-посол Британии Крейг Мюррей на RT заявил, что США не платят по счетам, поэтому эскалаторы в зданиях ООН отключены последние пару лет — их запускают только для крайне важных персон.