В Грузии призвали Зеленского помыть рот

Лидер большинства в парламенте Грузии Кирцхалия, после заявлений президента Украины Зеленского на полях ГА ООН, посоветовал политику помыть рот. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Ранее украинский лидер в ООН раскритиковал Грузию. Он также заявил, что страна зависит от России. «Мы уже потеряли Грузию в Европе. Права человека и европейский характер государственного устройства там только сжимаются», — подчеркнул он.

Кирцхалия прокомментировал заявления Зеленского, назвав его марионеткой. «Прежде чем эта марионетка осмелится, оскорбляя и напрямую призывая Грузию к войне, пусть сначала промоет рот, и уже после этого говорит о нашей стране», — заявил Кирцхалия.

Ранее в Грузии задержали двух украинцев со взрывчаткой. У них обнаружили 2,4 килограмма взрывчатого вещества гексогена, которое является более мощным, чем тротил. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что страна потребует от Украины ответа.