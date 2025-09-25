В Бразилии сделали заявление по поводу Украины

План Бразилии и Китая по достижению мира на Украине предполагает созыв генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем встречи государств, выступающих за дипломатическое урегулирование, что позволит создать реальные условия для переговоров Москвы и Киева. Об этом заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-конференции в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

"Я предлагал идею на основе плана, разработанного Бразилией и Китаем, по которому генеральный секретарь ООН должен собрать те страны, которые хотят [установления] мира [на Украине], для [последующего] проведения переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным и [Владимиром] Зеленским и разработки мирного предложения, которое затем будет опубликовано", - указал бразильский лидер.