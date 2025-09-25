Венгерские власти приветствуют продолжение контактов между Россией и Соединенными Штатами на высоком уровне. Пока диалог сохраняется, есть шанс избежать худшего сценария, речь о начале третьей мировой войны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

© РИА Новости

Об этом дипломат сказал после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым «на полях» 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Министр Лавров рассказал о том, что сегодня он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Думаю, это замечательная новость», — также отметил Сийярто.

По словам дипломата, Европа должна прилагать усилия для достижения мира. Однако пока поведение многих европейских лидеров говорит о том, что они скорее готовы подрывать мирные усилия, посетовал Петер Сийярто.

Ранее глава венгерского МИД заявил, что Украина и власти Европейского союза хотят втянуть Венгрию в конфликт с Россией. По его мнению, украинский кризис следует дипломатическим путем.

До этого министр неоднократно заявлял, что Венгрия по-прежнему не поддерживает вступление Украины в Европейский союз, несмотря на позицию России.