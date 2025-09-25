Зеленского обвинили в обмане Трампа

Информация о якобы планирующемся наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) ложна, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он предположил, что президент Украины Владимир Зеленский мог попытаться обмануть американского коллегу Дональда Трампа ради большей поддержки.

«Это наступление — придумка кураторов Зеленского. Возможно, глав Франции и Великобритании Эммануэля Макрона и Кира Стармера. Они могли предположить, что, услышав о подготовке наступления, Трамп поверит и даст больше оружия, — допустил Матвийчук. — Зеленский же уже ему сказал, что идут наступательные действия, что окружили 1000 человек».

Полковник убежден, что у ВСУ сегодня нет реальных возможностей для перехода к наступлению. По его словам, армия испытывает серьезный дефицит техники, боеприпасов, но главное — людей.

«Украине еле-еле хватает сил для удерживания позиций. Так что слова о наступлении — это просто попытка втянуть Трампа в дальнейшее финансирование конфликта», — убежден военный эксперт.

Ранее сообщалось, что Трамп получил секретную информацию о якобы планируемом ВСУ очередном наступлении. Трампа также уведомили о том, что возможное наступление ВСУ потребует от американской стороны «разведывательной поддержки».