Глава МИД Словакии поддержал критику Трампа в адрес Евросоюза

Глава МИД Словакии Юрай Бланар поддержал критику президента США Дональда Трампа в адрес Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время общения с журналистами на полях 80-й Генеральной ассамблеи ООН Бланар заявил, что согласен со словами Трампа о проблемах Евросоюза. Тогда глава Белого дома заявил, что проблемы с миграцией и энергоресурсами являются «двухголовым монстром», который разрушает Европу.

«Трамп очень четко высказался в отношении Европейского союза, когда речь зашла о нелегальной миграции. В 2015 году мы были предельно ясны, мы были против такого перераспределения нелегальных мигрантов в странах Европейского союза. <...> Я полностью согласен с господином Трампом, когда речь заходит о нелегальной миграции», — заявил он.

