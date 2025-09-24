Вучич обвинил НАТО в агрессии в 1999 году

Агрессия НАТО против Союзной республики Югославия (в составе Сербии и Черногории) 1999 года подорвала принцип территориальной целостности государств, последствия можно наблюдать до сих пор. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

По его словам, при избирательном применении принципа территориальной целостности можно считать, что он вообще не реализуется. Вучич отметил, что подрыв данной основы «не формирует исключений, но создает опасные прецеденты».

«Сербия хорошо знает цену, которую заплатили мультилатерализм и международное право, 26 лет назад наша страна стала жертвой агрессии со стороны НАТО. Это открыло ящик Пандоры, было нарушением постулатов международного права, принцип территориальной целостности был поставлен под вопрос. Последствия таких действий со стороны тех, кто считает себя неприкасаемыми, имеют место и сегодня», — сказал президент Сербии во время выступления на Генассамблее ООН.

Вучич добавил, что Белград твердо привержен принципам международного права и «они должны соблюдаться без исключения». Он назвал Косово и Метохию «неотъемлемой частью Сербии» и рассказал, с какой дискриминацией со стороны косовоалбанских властей в Приштине, давлением и трудностями сталкиваются сейчас сербы на этих территориях.

Вучич рассказал о поддержке Сербии со стороны России

Напомним, что в 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Операцию провели без одобрения Совбеза ООН на основе утверждения западных стран об этнических чистках, спровоцировавших гуманитарную катастрофу. В результате бомбардировок погибло свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей. Кроме того из-за использования боеприпасов с обедненным ураном был зафиксирован рост онкологических заболеваний.