Эрдогана увидели на Генасамблее ООН со специальной водой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был замечен на Генасамблее ООН в Нью-Йорке со специальной водой, привезенной из Турции. Вероятно, такая мера продиктована соображениями безопасности и личной гигиены, пишет газета Solçu.

«Когда лидеры других стран [во время конференции с участием президента США Дональда Трампа, турецкой и арабской делегаций] пили воду из графина, было замечено, что для Эрдогана специально доставили воду из Турции», — говорится в статье, проиллюстрированной соответствующим фото.

Эксперт Нуреттин Акчай отметил, что точная причина такого решения неизвестна, но у лидеров других государств также существуют такие процедуры. «Их цель связана не только с опасением покушения. Подобные меры могут приниматься, чтобы не оставить генетических следов. Если после употребления вода забирается турецкими служащими вместе с бутылкой для ее уничтожения, то это явно одна из целей», — предположил он.