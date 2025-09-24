Вэнс заявил о раздражении Трампа из-за России

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп «раздражен» Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Трамп раздражен тем, что российская сторона проявляет недостаточно усилий для окончания конфликта на Украине. При этом Вэнс добавил, что Вашингтон вел «невероятно добросовестные» переговоры как с Россией, так и с Украиной.

«Мы вели невероятно добросовестные переговоры и с россиянами, и с украинцами. И я считаю, что президент сейчас проявляет огромное нетерпение по отношению к России, потому что он не чувствует, что они прилагают достаточные усилия для окончания войны», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что США продолжат поставлять оружие НАТО.