Трамп заменил портрет Байдена в Белом доме на фото устройства для автоподписи

Глава США Дональд Трамп заменил портрет 46-го президента Джо Байдена на «аллее славы» в Белом доме на фото устройства, которое автоматически ставит подпись. Кадры с изменениями опубликовала помощница Трампа Марго Мартин в соцсети Х.

На ролике, представленном чиновницей, между портретами действующего лидера находится фото устройства, сделанное в той же стилистике и в такой же рамке, что и остальные портреты аллеи.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что бывший глава государства лично не подписал ни одного документа, а устройством для автоподписи мог пользоваться кто угодно без его ведома.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, в свою очередь, что Байден «проспал» свой срок, в то время как страной в реальности управляла его жена.

Вместе с тем, в июле 2025 года Байден сообщил, что перед использованием автопера он самостоятельно принимал каждое решение. Только после этого сотрудники его администрации подписывали соответствующие документы с помощью устройства.