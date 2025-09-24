Зеленскому посоветовали «промыть рот» после заявлений о Грузии

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который раскритиковал Грузию за «сжимающиеся права человека» в Генассамблее ООН, следует «промыть рот», прежде чем говорить об этой стране. Об этом в среду, 24 сентября, заявил лидер парламентского большинства в грузинском парламенте Ираклий Кирцхалия.

© Вечерняя Москва

Политик отметил, что Зеленский уже не в первый раз негативно высказывается о Тбилиси.

— Прежде чем эта марионетка осмелится, как осмеливались его чиновники, оскорбляя и напрямую призывая нашу страну к войне, пусть сначала промоет рот и после этого говорит о нашей стране, — подчеркнул Кирцхалия, его цитирует Telegram-канал «Sputnik Грузия».

В тот же день СМИ сообщили, что выступление Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН прошло при практически пустом зале. В основном в тот момент в зале присутствовали представители делегаций, которые также выступают утром на Генассамблее. Многие ряды кресел оставались пустыми, и при этом делегации некоторых европейских стран были представлены только их постоянными представителями при ООН.