Урсула фон дер Ляйен обратилась к Китаю по поводу России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она попросила Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы усадить Москву за стол переговоров с Киевом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление фон дер Ляйен в соцсетях.

По словам главы Еврокомиссии, такое заявление она сделала во время встречи с премьер-министром Китая Ли Цяном. Кроме того, она также прояснила китайскому министру позицию Европы о «прекращении финансовых потоков» в Россию.

«Я выразила свою просьбу к Китаю использовать свое влияние, чтобы помочь положить конец кровопролитию и побудить Россию сесть за стол переговоров. Время для дипломатии настало. Это послало бы ясный сигнал всему миру», — заявила она.

Фон дер Ляйен оценила возможность начала третьей мировой войны

Ранее Урсула фон дер Ляйен назвала сроки полного отказа Евросоюза от энергоресурсов России.