Урсула фон дер Ляйен обратилась к Китаю по поводу России

Урсула фон дер Ляйен призвала Китай повлиять на Россию
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она попросила Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы усадить Москву за стол переговоров с Киевом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление фон дер Ляйен в соцсетях.
По словам главы Еврокомиссии, такое заявление она сделала во время встречи с премьер-министром Китая Ли Цяном. Кроме того, она также прояснила китайскому министру позицию Европы о «прекращении финансовых потоков» в Россию.
«Я выразила свою просьбу к Китаю использовать свое влияние, чтобы помочь положить конец кровопролитию и побудить Россию сесть за стол переговоров. Время для дипломатии настало. Это послало бы ясный сигнал всему миру», — заявила она.
