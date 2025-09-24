В Польше признали неспособность европейцев защитить себя без помощи США

Европа в настоящее время не готова защищать себя без помощи США. Об этом в интервью Wprost заявил польский генерал Богуслав Пачек.

У него спросили, как он относится к анонсированной еврокомиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом «стене беспилотников» на восточном фланге НАТО. По мнению Пачека, сегодня ни одна страна в Евросоюзе не подготовлена к массированным атакам с применением БПЛА.

«Европа в настоящее время не готова защищать себя без помощи США. Наибольшую угрозу представляет сценарий, при котором крупный конфликт между США и Китаем ослабит приверженность Америки Европе. Это даст России возможность воспользоваться ситуацией и напасть на наш континент», — сказал генерал.

Пачек добавил, что РФ «быстро научились менять траекторию полета, что затрудняет сбивание дронов из пулеметов, а использование дорогих ракет для этих целей нерентабельно». Также, по его словам, в настоящее время технологии развиваются настолько быстро, что новейшее поколение БПЛА может значительно опережать вооружения, которые должны их сбивать.