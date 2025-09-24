Зеленский заявил о «потере» Грузии и ее «зависимости» от России

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Грузию, обвинив ее «в зависимости» от России. Соответствующее заявление он сделал на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает издание «Страна.ua».

© Газета.Ru

«Мы уже потеряли Грузию в Европе», — сказал украинский лидер.

По его словам, права человека и европейский характер государственного устройства в этой республике «только сжимаются».

«Грузия зависит от России», — добавил Зеленский.

14 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к нормализации отношений с Грузией. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений со всеми государствами, которые хотят этого.

11 апреля премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о желании его страны восстановить отношения с РФ, несмотря на территориальные споры. Он отметил, что между двумя странами на данный момент нет дипломатических отношений, однако Тбилиси и Москва имеют экономическое и торговое партнерство.