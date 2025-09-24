На Западе назвали Зеленского «вечным попрошайкой»

Ирландский журналист Чей Боуз назвал Владимира Зеленского «вечным попрошайкой» в соцсети X.

По мнению Боуза, слова Зеленского больше не находят отклика в странах Запада, а во время его выступления во время Генассамблеи ООН «зал был наполовину пуст». Как считает журналист, это произошло из-за усталости стран Запада от регулярных выпадов со стороны Зеленского.

«Зеленский, вечный попрошайка, критикует глобальные институты за то, что они делают для Украины недостаточно. Во время его выступления зал был наполовину пуст», — заявил он.

Ранее Зеленский обратился с призывом к Евросоюзу.