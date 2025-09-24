Рубио в ходе встречи с Лавровым обратился с призывом к России

Аксинья Кравченко

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул необходимость значимых шагов по урегулированию конфликта на Украине на долгосрочной основе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдеп.

© Global Look Press

Согласно опубликованному заявлению дипведомства, Рубио повторил «призыв президента США Дональда Трампа к прекращению конфликта и гибели людей».

«Он также подчеркнул необходимость принятия Москвой значимых мер для обеспечения долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта», — говорится в тексте.

Встреча Рубио и Трампа прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Она продлилась 50 минут.