Рубио в ходе встречи с Лавровым обратился с призывом к России

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул необходимость значимых шагов по урегулированию конфликта на Украине на долгосрочной основе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдеп.

Согласно опубликованному заявлению дипведомства, Рубио повторил «призыв президента США Дональда Трампа к прекращению конфликта и гибели людей».

«Он также подчеркнул необходимость принятия Москвой значимых мер для обеспечения долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта», — говорится в тексте.

Экс-советник США Болтон назвал чушью слова Рубио о санкциях против России

Встреча Рубио и Трампа прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Она продлилась 50 минут.