Вучич рассказал о поддержке Сербии со стороны России

Сербия чувствует поддержку со стороны России.

В частности, в вопросе сохранения суверенитета и территориальной целостности страны, заявил сербский глава Александр Вучич на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет ТАСС.

«Мы чувствуем поддержку России, особенно в вопросе сохранения территориальной целостности и суверенитета Сербии, и мы всегда благодарны президенту [РФ] за эту поддержку», — отметил политик.

Ранее посол Сербии в РФ Момчило Бабич рассказал о давлении на Белград со стороны Запада из-за «тесных, дружеских отношений» с Москвой, а также из-за отказа от введения санкций против нее.

В начале сентября глава России Владимир Путин провел встречу с Александром Вучичем в Пекине. В частности, Вучич выразил РФ признательность за поддержку территориальной целостности Сербии и дружеское отношение к сербскому народу.