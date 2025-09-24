В Иране заявили о проникновении агентов на ядерный объект в Израиле

Агентам иранских спецслужб удалось проникнуть на исследовательский ядерный объект в Израиле, расположенный в пустыне Негев, неподалеку от города Димона, рассказал журналистам телеканала SNN министр информации (разведки) Ирана Исмаил Хатиб.

По данным телеканала, в начале июня иранская разведка сообщила, что получила широкий перечень конфиденциальных документов об атомной сфере Израиля. В ведомстве тогда не посчитали нужным раскрыть подробности акции и какие конкретно сведения были получены.

«Реальность такова, что в результате сложной операции группе спецподразделения КСИР удалось проникнуть на один из секретных объектов Израиля», — разъяснил Хатиб.

По его словам, разведчикам удалось добыть полный пакет сведений, включая имена, адреса и рабочие связи 189 военных экспертов и физиков-ядерщиков Израиля, а также получить информацию о проектах, связанных с каждым из них. Он добавил, что перечень все еще пополняется.

Полученная агентами информация включает также точные сведения о секретных военных объектах Израиля двойного назначения, уточнил министр.

Журналисты заметили, что ряд этих секретных объектов подвергался атакам со стороны иранских военных во время недавнего 12-дневнего конфликта.