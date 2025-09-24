Президент Сербии Александр Вучич предложил Белград в качестве переговорной площадки для всех стран, где происходят конфликты. Его слова приводит РИА Новости.

Вучич отметил, что Сербия является «мостом, который объединяет», а «не буферной зоной».

«Как президент я хочу предложить Белград, как место, площадку для диалога для всех стран, где имеют место конфликты. Мы обеспечим максимальное гостеприимство и безопасность для всех участников», — сказал Вучич во время выступления на Генассамблее ООН.

Он добавил, что мир сейчас переживает «максимальное насилие после Второй мировой войны». По словам президента Сербии, в 2024 году произошел 61 вооруженный конфликт в 36 странах.