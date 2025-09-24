Зеленский переложил ответственность за урегулирование на Украине на других

Владимир Зеленский заявил, что ответственность за урегулирование конфликта на Украине лежит на входящих в ООН странах.

«Война уже коснулась слишком многих, чтобы притворяться, что вас она не касается. Так что от вас зависит, поможете ли вы (достичь. — RT) мира», — сказал он на Генеральной Ассамблее ООН.

Глава киевского режима выступал при полупустом зале.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что упорно работает над разрешением украинского конфликта.