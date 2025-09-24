Постпред США при ООН заявил о серьезном послании Трампа России

Президент США Дональд Трамп не шутит в отношении России и готов использовать на украинском направлении как кнут, так и пряник.

Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц, передает агентство Reuters.

«Он не шутит. Он крайне серьезен. Иранцы болезненно узнали, что он готов использовать и кнут, и пряник. Это президент мира. Он абсолютно заслуживает Нобелевской премии мира», — указал американский постпред.

Ранее на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН американский экономист, профессор Джеффри Сакс заявил, что отказ от договора в Стамбуле, который в 2022 году Россия предлагала Украине, стал провалом всей политики Запада, включая США.

Исследователь также отмечал, что последние слова хозяина Белого дома об Украине абсурдны и опасны, это шаг назад от мира.