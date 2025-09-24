В Британии указали на странную реакцию украинцев на заявление Трампа

Британская газета Financial Times сообщает, что украинские политики «не питают надежд» по поводу обещаний президента США Дональда Трампа о помощи Киеву.

Согласно информации издания, слова Трампа о дальнейшей поддержке ВСУ не вызвали энтузиазма среди украинских политиков. К примеру, депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что в словах Трампа нет ничего нового, а Киеву не стоит ожидать каких-либо серьезных действий от США.

«Что нового в сегодняшних заявлениях Трампа и что они значат для нас? Абсолютно ничего», — заявил он.

Автор издания также отметил, что слова Трампа о финансовой поддержке со стороны Европы даже заставили украинцев насторожиться — подобные заявления могут говорить о желании Белого дома отстраниться от ситуации на Украине.

Ранее Трамп обсудил конфликт на Украине с генсеком ООН.