Президент Панамы рассказал, кто будет владеть Панамским каналом

Панамский канал в дальнейшем останется в ведении Панамы, заявил президент этой центральноамериканской страны Хосе Рауль Мулино с трибуны ГА ООН. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля 2025 года совершил визит в Панаму. В ходе переговоров с Мулино дипломат разъяснил, что США не могут сохранить статус-кво канала на фоне возросшего влияния КНР на макрорегион и намерены взять объект под контроль.

«Панамский канал — это глобальное достояние. Нейтральный, открытый миру и способствующий интегрированной международной торговле Панамский канал принадлежит и будет принадлежать Панаме», — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что правительство Панамы исключило продления действия меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс, один путь».