Эрдоган застрял в пробке в Нью-Йорке после выступления на ГА ООН

Кортеж президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана попал в пробку в Нью-Йорке после выступления на Генеральной Ассамблеи ООН во вторник. Об этом сообщил турецкий портал Alain Türkçe в соцсети X, прикрепив подтверждающее видео.

По его информации, в центре города кортежу президента пришлось сбросить скорость из-за бесконечных пробок, которым не смогли помешать все принятые полицией меры. Через некоторое время автомобиль президента продолжил движение при координации служб безопасности.

Как отмечает портал, очевидцев удивил тот факт, что движение в Нью-Йорке оказалось фактически парализовано во время Генассамблеи ООН с участием мировых лидеров. Такие моменты снимали на камеры мобильных телефонов.

Юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала работу 9 сентября, ее тема - "Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед". Председатель сессии - экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок.