Макрон улыбнулся в ответ на вопрос о Путине

Президент Франции Эммануэль Макрон на Генассамблее ООН улыбнулся на вопрос о том, собирается ли он позвонить лидеру России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты агентства спросили у Макрона, собирается ли он позвонить Путину или оставит монополию на диалог с Россией за США. Президент Франции внимательно выслушал вопрос, а затем улыбнулся и сказал, что ему нужно быстро уйти.

Весной 2025 года посол РФ в Париже Алексей Мешков сообщал, что Путин ответит на звонок, если ему позвонит Макрон. При этом глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро ранее заявлял, что не поднимет трубку, если ему позвонит российский коллега Сергей Лавров. Высказывание политика подверглось критике со стороны оппозиции в республике, которая обвинила его в непрофессионализме.