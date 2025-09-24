Слова главы Государственного секретаря США Марко Рубио о готовности обложить Россию более жесткими санкционными ограничениями после того, как Европа сделает первый шаг в этом направлении, — это полная чушь.

Об этом в среду, 24 сентября, заявил бывший американский советник по национальной безопасности Джон Болтон.

— Говорить, что мы будем ждать европейцев, — это все равно что говорить, что мы будем ждать Годо. Они нам его не предоставят, — передает слова эксперта РБК.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы, которые продолжают покупать нефть у России, фактически финансируют военный конфликт на Украине. По словам главы государства, основными «спонсорами» боевых действий между Москвой и Киевом в то же время являются Китай и Индия. Рубио заявил, что Вашингтон не намерен вводить новые санкции в отношении Москвы, пока европейские страны покупают большие объемы российской нефти и газа.

Президент США отметил, что санкции европейских государств против России недостаточно жесткие. Он добавил, что от Белого дома не стоит ожидать введения более сильных антироссийских мер, пока Европа закупает у Москвы нефть.