Мэр Лондона назвал Трампа расистом и исламофобом

Мэр Лондона Садик Хан, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа в свой адрес, назвал американского главу «расистом и исламофобом». Его комментарий приводит телеканал Sky.

Ранее Трамп во время выступления в Генассамблее ООН назвал Хана «ужасным мэром». Кроме того, по словам американского главы, мэр Лондона хочет «перейти на законы шариата» и «его иммиграционная политика и самоубийственные энергетические идеи станут гибелью Западной Европы».

«Будучи мэром-мусульманином, который руководит либеральным, мультикультурным, прогрессивным, успешным городом, я, похоже, не покидаю мысли Трампа. Он показал, что он расист, сексист, женоненавистник и исламофоб», — прокомментировал высказывания американского главы Хан.

Натянутые отношения между мэром Лондона и Трампом тянутся с 2016 года. Уже тогда президент США предлагал Хану пройти IQ-тест после того, как политик назвал его взгляды на мусульман «невежественными». В 2019 году Трамп назвал мэра «очень тупым» и «отмороженным неудачником».