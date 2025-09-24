В Минэнерго Казахстана прокомментировали атаку ВСУ на Новороссийск

Отгрузка и транспортировка нефти через порт Новороссийска, подвергшийся атаке со стороны Украины, идут в обычном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

«Прием нефти от грузоотправителей на казахстанском участке трубопровода ведется без ограничений. Ведомство находится на связи с акционерами консорциума для получения оперативной информации», — говорится в сообщении.

Новороссийск подвергся атаке украинских дронов днем 24 сентября. Удары наносились по центральной части города. В результате падения обломков БПЛА в населенном пункте оказались повреждены семь домов, в том числе здание гостиницы. Также повреждения получили 20 автомобилей, три из них сгорели полностью.

На фоне произошедшего в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти развернули стационарный пункт временного размещения на базе Технико-экономического лицея.