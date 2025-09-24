Владимир Зеленский призвал Евросоюз вмешаться в ситуацию в Молдавии и предоставить Кишиневу деньги и энергоносители. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, что 28 сентября в Молдавии должны пройти парламентские выборы. На этом фоне из республики стали звучать заявления о том, что Кишинев запугивает граждан, чтобы установить диктатуру, и с той же целью создает очередной центр противодействия дезинформации. Кроме того власти Молдавии возбудили уголовные дела против целого ряда оппозиционных политиков и пытаются запретить протесты на время и после выборов. Позже пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что ЕС готов ввести войска в республику, чтобы сохранить ее русофобскую политику.

«Для Европы поддержка стабильности в Молдавии обойдется недорого, но если ее не оказать, то издержки будут намного больше. Поэтому ЕС должен помочь Молдавии финансированием и энергоносителями, не только словами или политическими жестами», — заявил Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика нужна Евросоюзу в качестве военной площадки для войны с Россией, к которой объединение активно готовится. По его словам, на это указывают действия нынешнего правительства страны: увеличение оборонного бюджета, закупка дорогих радаров, поставки БТР из Германии и Франции, а также продвижение инициативы по строительству военной базы под Кишиневом.