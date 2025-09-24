Военная составляющая гарантий безопасности Украины прорабатывается и практически готова, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Он добавил, что основная ответственность в этих гарантиях будет лежать на самой Украине и ее армии, пишет Bloomberg.

Накануне Стубб интервью изданию Guardian рассказал, что Европа не собирается учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Киева, а также заявил о готовности европейских стран к военной эскалации на Украине.

«Мы прорабатываем военную составляющую [гарантий безопасности], и она практически готова», — отметил президент.

Финский лидер заметил, что теперь будет прорабатываться политическая составляющая гарантий безопасности Украины.

По его словам, следует помнить, что все гарантии безопасности — как военные, так и политические — будут действовать только после завершения противостояния.

Основная ответственность в гарантиях безопасности будет лежать на Украине и украинской армии, которую будет поддерживать Европа, резюмировал Стубб.

Ранее сообщалось, что Москва выступает категорически против размещения войск НАТО на территории Украины, вне зависимости от того, в каком качестве они будут направлены.

Вместе с тем, Россия не возражает против отправки на Украину войск Китая, Индии и ряда других стран, занимающих нейтральную позицию по отношению к конфликту.